Диденко Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1949

Дата смерти

21.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Владимир Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.08.1996

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