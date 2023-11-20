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Леонова Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1919

Отец: Леонов Александр Иванович

Мать: Леонова Мария Лазаревна

Рождение ребёнка
20.07.1947

Сын: Леонов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Егерман Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович

Рождение ребёнка
24.07.1958

Дочь: Егерман Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович

Смерть
Неизвестно

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