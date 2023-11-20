Леонова Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1919
Отец: Леонов Александр Иванович
Мать: Леонова Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
20.07.1947
Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Егерман Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович
Рождение ребёнка
24.07.1958
Дочь: Егерман Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович
Смерть
Неизвестно