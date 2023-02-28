Харито Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харито Николай Иванович

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

19.12.1886

Дата смерти

09.11.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1886
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1911 по 1913
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
По 1911
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
09.11.1918
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
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