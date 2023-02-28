Харито Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1886
Дата смерти09.11.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Место жительства
С 1911 по 1913
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
По 1911
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1918
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край