Gorelik Isak
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Gorelik Abram
Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma
Рождение ребёнка
1895
Сын: Gorelik Irma
Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma
Смерть
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Gorelik) Hava
Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma