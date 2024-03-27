Gorelik Isak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorelik Isak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1894 г.р.
1895 г.р.
Около 1900 г.р.
Около 1901 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Gorelik Abram

Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma

Рождение ребёнка
1895

Сын: Gorelik Irma

Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Gorelik Shmuel (Mulya)

Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma

Смерть
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Gorelik) Hava

Мать ребёнка: (Ostrovsky) Fruma

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