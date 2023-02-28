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Галминиса

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бибифатима Хисматуллина

Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Миниахмат Хисматуллин

Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шайхитдин Хисматуллович

Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Хадича Хисматулловна

Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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