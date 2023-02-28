Галминиса
Место рождения
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бибифатима Хисматуллина
Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Хадича Хисматулловна
Отец ребёнка: Хисматулла Тухфатуллин
Место жительства
Неизвестно