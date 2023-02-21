Кизнер Kisner (Леопольд Leopold) Мария Барбара Михаелевна
Место рожденияКирхгеймболанден
Дата рождения14.10.1755
Дата смерти28.03.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1755
Кирхгеймболанден
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович
Отец ребёнка: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1833
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область