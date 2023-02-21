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Кизнер Kisner (Леопольд Leopold) Мария Барбара Михаелевна

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Место рождения

Кирхгеймболанден

Дата рождения

14.10.1755

Дата смерти

28.03.1833

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1755

Отец: Леопольд Leopold Иоганнес Михаель

Мать: Леопольд Leopold Мария Барбара

Кирхгеймболанден
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович

Отец ребёнка: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович

Смерть
28.03.1833
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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