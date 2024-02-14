Хуснетдинов Бахаутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснетдинов Бахаутдин

Хуснетдинов Бахаутдин

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Мать ребёнка: Кавсяр

Рождение ребёнка
1888

Сын: Багаутдинов Абдулла

Мать ребёнка: Кавсяр

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Салеха Багаутдин Кызы

Мать ребёнка: Кавсяр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.