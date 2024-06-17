Алаев Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Алаев Павел Лукоянович
Мать: Алаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Алаева) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Алаева) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.07.1773
Дочь: (Алаева) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Коробков Митрофан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1784
Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
29.07.1785
Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна
Смерть
1823