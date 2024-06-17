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Алаев Федор Павлович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Алаев Павел Лукоянович

Мать: Алаева ?

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Дарья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Алаева) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Алаева) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.07.1773

Дочь: (Алаева) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Коробков Митрофан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1784

Сын: Курзин Василий Федорович

Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1785

Сын: Алаев Степан Федорович

Мать ребёнка: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1823

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