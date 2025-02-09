Иванова (Стерхова) Татьяна Афанасьевна
женский, родилась 19.06.1957, Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
ОтецСтерхов Афанасий Савельевич12.07.1906 г.р.
МатьСтерхова (Чиркова) Александра Васильевна27.08.1921 г.р.
Супруги
Иванов Николай Алексеевич24.05.1955 г.р.
Дети
Иванов Александр Николаевич16.07.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1957
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1984
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область