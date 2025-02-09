Иванова (Стерхова) Татьяна Афанасьевна 19.06.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Стерхова) Татьяна Афанасьевна

Автор
АИ
Иванов А.

женский, родилась 19.06.1957, Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область

Отец
Стерхов Афанасий Савельевич12.07.1906 г.р.
Мать
Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна27.08.1921 г.р.
Супруги
Иванов Николай Алексеевич24.05.1955 г.р.
Дети
Иванов Александр Николаевич16.07.1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1957

Отец: Стерхов Афанасий Савельевич

Мать: Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Рождение ребёнка
16.07.1984

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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