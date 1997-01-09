Неверовский Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.01.2022
Сын: Неверовский Кирилл Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния