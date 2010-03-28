Дорофеев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2010
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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