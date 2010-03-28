Дорофеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.03.2010
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2010
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область