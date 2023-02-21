Погорелов Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1933
Дочь: Межина Клавдия Борисовна
Мать ребёнка: Погорелова Валентина Меркурьевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Погорелова Валентина Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939