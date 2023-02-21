Погорелов Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1933

Дочь: Межина Клавдия Борисовна

Мать ребёнка: Погорелова Валентина Меркурьевна

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Погорелов Юрий Борисович

Мать ребёнка: Погорелова Валентина Меркурьевна

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погорелова Валентина Меркурьевна

Смерть
1939
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