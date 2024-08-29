Байлова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Байлова Анна Павловна
Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Байлов Константин Павлович
Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно