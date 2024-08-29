Байлова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байлова Анна Александровна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1893

Муж: Байлов Павел Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Байлова Анна Павловна

Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Байлов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Байлов Константин Павлович

Отец ребёнка: Байлов Павел Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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