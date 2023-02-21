Шамилова (Васфиева) Эльмира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васфиева ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1999
Сын: Шамилов Данис
Отец ребёнка: Шамилов Тавис
Рождение ребёнка
22.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамилов Тавис
Рождение ребёнка
18.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамилов Тавис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамилов Тавис