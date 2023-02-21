Шамилова (Васфиева) Эльмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамилова (Васфиева) Эльмира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васфиева ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Шамилов Данис

Отец ребёнка: Шамилов Тавис

Рождение ребёнка
22.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамилов Тавис

Рождение ребёнка
18.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамилов Тавис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамилов Тавис

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