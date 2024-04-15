Гончаренко (Пархоменко) Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.04.1878 ст.
Василий Прокопьевич Демьяненко
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Сын: Гончаренко Владимир Зиновьевич
Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич
Восприемник
20.12.1879 ст.
Петр Васильевич Каменский
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.
Дочь: Ольга Зиновьевна
Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-P?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.01.1886 ст.
Дочь: Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Никифор Зиновьевич
Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич
Вырванные листы из МК, год неизвестен. Предположительно до 1880
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно