Гончаренко (Пархоменко) Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Пархоменко) Парасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1878 ст.

Муж: Гончаренко Зиновий Андреевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.04.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Прокопьевич Демьяненко
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Гончаренко Владимир Зиновьевич

Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Васильевич Каменский
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.

Дочь: Ольга Зиновьевна

Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-P?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.01.1886 ст.

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Никифор Зиновьевич

Отец ребёнка: Гончаренко Зиновий Андреевич

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК, год неизвестен. Предположительно до 1880
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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