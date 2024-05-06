Раскосова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскосова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1905

Дата смерти

09.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1944

Сын: Раскосов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович

Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раскосов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раскосов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович

Смерть
09.09.1980
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