Раскосова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1905
Дата смерти09.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1944
Сын: Раскосов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович
Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раскосов Леонид Федорович
Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раскосов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Раскосов Федор Иванович
Смерть
09.09.1980