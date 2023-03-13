Серебрякова (Маврина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Мавринъ Василий
Мать: Маврина Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серебряковъ Гаврила
Отец ребёнка: Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ
Рождение ребёнка
08.09.1791
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ
Рождение ребёнка
04.07.1794
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ
Бракосочетание
Неизвестно