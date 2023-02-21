Блинова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиПосле 1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Тючкалова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Дочь: Драницына Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич
Смерть
После 1917 ст.