Блинова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

После 1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Тючкалова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Дочь: Драницына Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Степан Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Прокопьевич

Смерть
После 1917 ст.
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