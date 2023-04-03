Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Филипп Павлович

Мать: Варвара Анисимова

Смерть
1853
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