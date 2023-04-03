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Евдокия
Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
1853
Пол
Женский
Отец
Филипп Павлович
1812 г.р.
Мать
Варвара Анисимова
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Филипп Павлович
Мать:
Варвара Анисимова
Смерть
1853
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