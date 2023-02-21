Костромин Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромин Олег Александрович

Костромин Олег Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1974

Отец: Костромин Александр Григорьевич

Мать: Костромина Валентина Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close