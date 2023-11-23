Фёдор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Васильев

Фёдор Васильев

Место рождения

село Вознесенское на Урдоме Романов-Борисоглебского уезда

Дата рождения

1722

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Васильевич (1722 — ?) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Урдоме Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Артемовича. 7 июня 1745 года определен во дьячка к церкви того же села. Первая же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Яковлева

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Смерть
До 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.