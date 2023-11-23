Фёдор Васильев
Место рождениясело Вознесенское на Урдоме Романов-Борисоглебского уезда
Дата рождения1722
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Васильевич (1722 — ?) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Урдоме Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Артемовича. 7 июня 1745 года определен во дьячка к церкви того же села. Первая же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Смерть
До 1782