Горяева Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряева Светлана Анатольевна

Горяева Светлана Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1966

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1966

Отец: Горяев Анатолий Михайлович

Мать: Горяева Людмила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close