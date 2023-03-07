Бакулин Карп (Карпик) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1688
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Бакулин Федор (Федка) Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Якунки Короваева, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1688