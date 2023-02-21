Аржанухина Анна Ивановна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения08.11.1918
Дата смерти18.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918
Отец: не указан
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
15.07.1937
Дочь: Аржанухина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Аржанухин Василий Иванович
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1989