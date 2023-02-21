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Аржанухина Анна Ивановна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

08.11.1918

Дата смерти

18.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918

Отец: не указан

Мать: Аржанухина Анна Васильевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Аржанухина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Аржанухин Василий Иванович

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Василий Иванович

Смерть
18.07.1989
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