Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Муж: Феодор Леонтиев
Рязаново-Село, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Проживали оба в деревне Погорелово. Согласно метрической книге возраст Феодора - 26 лет, возраст Параскевы - 20 лет.
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.
Сын: Малашенко Николай Федорович
Отец ребёнка: Феодор Леонтиев
Погорелово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно