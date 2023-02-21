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Параскева Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Феодор Леонтиев

Рязаново-Село, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Проживали оба в деревне Погорелово. Согласно метрической книге возраст Феодора - 26 лет, возраст Параскевы - 20 лет.
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.

Сын: Малашенко Николай Федорович

Отец ребёнка: Феодор Леонтиев

Погорелово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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