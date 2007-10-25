Авдюнин Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения25.10.1939
Дата смерти25.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.10.2007
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область