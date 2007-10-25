Авдюнин Олег Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюнин Олег Викторович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1939

Дата смерти

25.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.10.2007
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
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