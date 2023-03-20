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Горюнов Степан Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1908 ст.

Жена: Гликерия Петровна Лукерья Петровна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горюнов Василий Степанович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна

Смерть
Неизвестно
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