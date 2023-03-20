Горюнов Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1908 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горюнов Василий Степанович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна Лукерья Петровна
Смерть
Неизвестно