Наймушин Симон (Сидор) Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акилина Сидорова
Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Дарья Сидорова
Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808