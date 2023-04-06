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Наймушин Симон (Сидор) Анисимов

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Место рождения

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Наймушин Анисим Кириллов

Мать: Наймушина Пелагия Яковлева

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Наймушин Филипп Семенов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Никифорова

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Наймушин Лукоян Семенов

Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акилина Сидорова

Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Дарья Сидорова

Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Наймушина Параскева Алексеева

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Евдокия Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1808
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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