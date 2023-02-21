Макаренко Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1986

Сын: Макаренко Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Макаренко Алла

Рождение ребёнка
1991

Сын: Макаренко Павел Андреевич

Мать ребёнка: Макаренко Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Алла

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