Макаренко Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1986
Сын: Макаренко Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Макаренко Алла
Рождение ребёнка
1991
Сын: Макаренко Павел Андреевич
Мать ребёнка: Макаренко Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаренко Алла