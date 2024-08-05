Евдокия Полиектовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Муравьев Константин Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Муравьева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
13.01.1883
Дочь: (Муравьева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: (Муравьева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: (Муравьева) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Муравьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Муравьев Василий Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Смерть
Неизвестно