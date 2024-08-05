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Евдокия Полиектовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Муравьев Константин Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Муравьева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
13.01.1883

Дочь: (Муравьева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: (Муравьева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: (Муравьева) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Муравьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Муравьев Василий Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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