Сорокина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сорокин Семён Илиодорович

Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Матрона Диодоровна

Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сорокин Ардальон Диодорович

Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Серафима Диодоровна

Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Диодор Васильевич

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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