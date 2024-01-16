Сорокина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сорокин Семён Илиодорович
Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Матрона Диодоровна
Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сорокин Ардальон Диодорович
Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Серафима Диодоровна
Отец ребёнка: Сорокин Диодор Васильевич
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно