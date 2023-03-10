Чирков Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Александр

Мать: Чиркова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Александр Борисович

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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