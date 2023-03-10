Чирков Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Александр Борисович
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область