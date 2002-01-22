Лунёва (Мохначев) Екатерина Пропьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунёва (Мохначев) Екатерина Пропьевна

Место рождения

Российская Империя, Республика Казахстан, Октюбинская область, село (Вознесенск)

Дата рождения

03.11.1928

Дата смерти

22.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1928

Отец: Мохнач Прокоп (Фий) Матвеевич

Мать: Мохнач Христина Мироновна

Российская Империя, Республика Казахстан, Октюбинская область, село (Вознесенск)
Рождение ребёнка
21.08.1951

Сын: Лунёв Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Лунёв Александр

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Развод
Около 1955

Муж: Лунёв Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунёв Александр

Смерть
22.01.2002
Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г. Джамбул
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