Лунёва (Мохначев) Екатерина Пропьевна
Место рожденияРоссийская Империя, Республика Казахстан, Октюбинская область, село (Вознесенск)
Дата рождения03.11.1928
Дата смерти22.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1928
Российская Империя, Республика Казахстан, Октюбинская область, село (Вознесенск)
Рождение ребёнка
21.08.1951
Сын: Лунёв Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Лунёв Александр
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Развод
Около 1955
Муж: Лунёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунёв Александр
Смерть
22.01.2002
Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г. Джамбул