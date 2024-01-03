Бондарева Феодосия Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: (Бондарев) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: (Бондарева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Александрович
Смерть
Неизвестно