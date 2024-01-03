Бондарева Феодосия Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Феодосия Авдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: (Бондарев) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: (Бондарева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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