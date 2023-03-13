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Горланова Григорий Лукьянович
Горланова Григорий Лукьянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Пол
Мужской
Отец
Горланов Лука Михайлович
1703 г.р.
Мать
Горланова (Горланова) Матрёна
1705 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Горланов Лука Михайлович
Мать:
Горланова Матрёна
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