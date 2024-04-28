Krivonosov Anton Alexeevitch 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиKrivonosov Anton Alexeevitch

Krivonosov Anton Alexeevitch

Место рождения

Piatigorsk, Russie

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Piatigorsk, Russie
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krivonosova Ulyana Alexeevna

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Orlova (Krivonosova) Elena Antonovna

Мать ребёнка: Krivonosova Ulyana Alexeevna

Piatigorsk, Russie
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.