Krivonosov Anton Alexeevitch
Место рожденияPiatigorsk, Russie
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Piatigorsk, Russie
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Orlova (Krivonosova) Elena Antonovna
Мать ребёнка: Krivonosova Ulyana Alexeevna
Piatigorsk, Russie
Смерть
Неизвестно