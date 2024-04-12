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Павлова Евдокия Семенова

Место рождения

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Павлова Клавдия Лукина

Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Павлов Иван Лукин

Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Павлов Василий Лукич

Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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