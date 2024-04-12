Павлова Евдокия Семенова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Павлова Клавдия Лукина
Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Павлов Иван Лукин
Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Павлов Василий Лукич
Отец ребёнка: Павлов Лука Феодосиев
Смерть
Неизвестно