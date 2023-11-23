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Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Никольский Орест Петров

Мать: Ольга Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевский Пётр Павлов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Яковлевский Фёдор Петров

Отец ребёнка: Яковлевский Пётр Павлов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яковлевский Вениамин Петров

Отец ребёнка: Яковлевский Пётр Павлов

Смерть
Неизвестно

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