Яковлевская (Никольская) Александра Орестова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Никольский Орест Петров
Мать: Ольга Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Яковлевский Пётр Павлов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яковлевский Вениамин Петров
Отец ребёнка: Яковлевский Пётр Павлов
Смерть
Неизвестно