Васильева Анна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1865

Дочь: Засоркина (Васильева) Наталия

Отец ребёнка: Васильев Андрей

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сокова (Васильева) Агриппина

Отец ребёнка: Васильев Андрей

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Васильева) Мария

Отец ребёнка: Васильев Андрей

Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно

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