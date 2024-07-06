Васильева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1865
Дочь: Засоркина (Васильева) Наталия
Отец ребёнка: Васильев Андрей
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сокова (Васильева) Агриппина
Отец ребёнка: Васильев Андрей
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Васильева) Мария
Отец ребёнка: Васильев Андрей
Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно