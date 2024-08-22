Костерин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Костерин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Костерин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костерина) Сима Андреевна
Отец ребёнка: Костерин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костерина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Костерин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костерин Андрей