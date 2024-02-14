Парастаев Нестор Омариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парастаев Нестор Омариевич

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Место рождения

город Ташкент

Дата рождения

28.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1968

Отец: Парастаев Омари Степанович

Мать: Ильницкая (Шурыгина) Юлия Николаевна

Бракосочетание
02.12.1989

Жена: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

Рождение ребёнка
12.05.1990

Сын: Парастаев Евгений Несторович

Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

Рождение ребёнка
24.03.1992

Сын: Парастаев Кирилл Несторович

Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

Рождение ребёнка
10.06.2005

Дочь: Парастаева Инга Несторовна

Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва

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