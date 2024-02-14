Парастаев Нестор Омариевич
Место рождениягород Ташкент
Дата рождения28.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1968
Бракосочетание
02.12.1989
Рождение ребёнка
12.05.1990
Сын: Парастаев Евгений Несторович
Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна
Рождение ребёнка
24.03.1992
Сын: Парастаев Кирилл Несторович
Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна
Рождение ребёнка
10.06.2005
Дочь: Парастаева Инга Несторовна
Мать ребёнка: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна
Москва, город федерального значения Москва