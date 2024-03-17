Побегаева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побегаева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Побегаев Ульян Михайлович

Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Побегаев Егор Михайлович

Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Марьина (Побегаева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Побегаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович

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