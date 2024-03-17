Побегаева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Побегаев Ульян Михайлович
Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Марьина (Побегаева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Побегаев Михаил Семенович