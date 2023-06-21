Игнатьева (Иго) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1955
Отец: Иго Николай Петрович
Мать: Пюльзю София Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1975
Дочь: Парфенова Инна Николаевна
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1977
Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1993
Дочь: Торвинен София Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно