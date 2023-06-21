Игнатьева (Иго) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Иго) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1955

Отец: Иго Николай Петрович

Мать: Пюльзю София Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1975

Дочь: Парфенова Инна Николаевна

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1977

Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1993

Дочь: Торвинен София Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Николай Андреевич