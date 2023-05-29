Дубленникова (Лукина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1975
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1975
Отец: Лукин Александр Иванович
Мать: Лукина Тамара Ивановна
Бракосочетание
20.06.2005
Муж: Дубленников Алексей
Рождение ребёнка
18.03.2008
Сын: Дубленников Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Дубленников Алексей
Рождение ребёнка
11.07.?
Сын: Дубленников Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Дубленнтков Алексей