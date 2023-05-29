Дубленникова (Лукина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубленникова (Лукина) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1975

Отец: Лукин Александр Иванович

Мать: Лукина Тамара Ивановна

Бракосочетание
20.06.2005

Муж: Дубленников Алексей

Рождение ребёнка
18.03.2008

Сын: Дубленников Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Дубленников Алексей

Рождение ребёнка
11.07.?

Сын: Дубленников Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Дубленнтков Алексей