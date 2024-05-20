Лукьянцева Любовь Владимировна 19.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцева Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Коробейникова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянцев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянцев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянцев Василий Сергеевич

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