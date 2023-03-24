Волкогонова (Сухоставская) Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкогонова (Сухоставская) Дарья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1895 и 1897

Дата смерти

Между 1995 и 1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Между 1924 и 1925 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1897

Отец: Сухоставский Леонтий

Мать: Сухоставская Ульяна

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925

Сын: Волкогонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Волкогонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волкогонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волкогонов Иван

Смерть
Между 1995 и 1997
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