Волкогонова (Сухоставская) Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1895 и 1897
Дата смертиМежду 1995 и 1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1897
Отец: Сухоставский Леонтий
Мать: Сухоставская Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925
Сын: Волкогонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Волкогонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волкогонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волкогонов Иван
Смерть
Между 1995 и 1997