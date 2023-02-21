Пислегин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
30.04.1942
Трижды ранен в 1943 г, у с.Бобоедово, под г. Велиж и под Сураж( Витебской обл.).18.02.1945 г. Награжден Орденом Красной Звезды. Пропал без вести 04.05.-11.05.1945 г под Берлином
Смерть
Неизвестно