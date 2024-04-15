Федосеева Афимья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Поликарповна
Отец ребёнка: Федосеев Поликарп Никитович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Федосеев Ефим Поликарпович
Отец ребёнка: Федосеев Поликарп Никитович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Федосеев Поликарп Никитович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяна Поликарповна
Отец ребёнка: Федосеев Поликарп Никитович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устинья Поликарповна
Отец ребёнка: Федосеев Поликарп Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно