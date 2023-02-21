Воронов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1922
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1923 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Воронов Александр Иванович
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Недалеко от дома, где они жили, находилась церковь Владимирской Божьей Матери (сейчас ул. Коммунистическая). Разрушена в 60-х годах 20-го века, а на её месте был построен цирк. Очень вероятно, что вен... Показать все
Смерть
Неизвестно