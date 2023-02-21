Воронов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

До 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
После 1924 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Воронов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1923 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Воронов Александр Иванович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Евдокия Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Недалеко от дома, где они жили, находилась церковь Владимирской Божьей Матери (сейчас ул. Коммунистическая). Разрушена в 60-х годах 20-го века, а на её месте был построен цирк. Очень вероятно, что вен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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