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Орлов Илларион Дмитриевич

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Место рождения

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Орлов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Орлов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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