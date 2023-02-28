Орлов Илларион Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Орлов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1904
Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна
Мать ребёнка: Орлова - Климова Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно